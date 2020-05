“Se dal punto di vista sportivo lo scambio con il portoghese rientra tra le grazie del Barça, quando l’operazione viene analizzata in termini di impatto economico, genera dibattito. Sicuramente il giocatore ha un valore elevato ma sarebbe un onere lo stipendio di Cancelo. Su questo si discute. Anche a Setien Semedo piace molto”. Così parla il Mundo Deportivo di Nelson Semedo, al centro dell'interesse di mercato di Juve, Inter e Manchester City, come si legge nel trafiletto appena riportato. In ballo ci sarebbe l'idea di uno scambio con Joao Cancelo, anche lui ex Juve. Tutto dipenderà dalla gestione degli scambi italiani...