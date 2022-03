Ai microfoni di DAZN, Linda Sembrant ha commentato l'impresa delle Juventus Women contro il Lione: "Una serata meravigliosa, sono contenta per la squadra e per quello che abbiamo fatto in campo. Se lo avevo immaginato? Sapevamo che potevamo farcela, lo avevamo messo in conto e quando sono scesa in campo ho pensato: 'Sì, possiamo farcela'. Il nostro cammino continua, ma dobbiamo fare ancora meglio".