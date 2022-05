Le parole di Linda Sembrant a Juventus Tv:



RINNOVO - "Molto contenta, significa molto. Sono felice di aver di nuovo rinnovato il mio contratto con la Juve. Sono qui da tre anni e sono felice di poter rimanere e proseguire la mia carriera in bianconero"



DOPO L'INFORTUNIO - "Se si guarda ai miei ultimi anni e al mio grave infortunio al ginocchio occorso esattamente un anno fa ho lavorato duramente per tornare in campo. Sono rientrata da poco e sono contenta della fiducia che il club ha riposto in me"



OBIETTIVI - "Vogliamo continuare a vincere in Italia ma anche fare meglio in Champions. Vincere in Europa sarebbe speciale. L’obiettivo come squadra e giocatrice è quello di portare la Juve ancora più in alto nel calcio femminile"



TIFOSI - "Già da piccola sapevo che ’Italia è un paese di calcio e noto quanto sia importante ogni volta che scendo in campo. Qui alla Juventus vedo quanti tifosi bianconeri ci siano in Italia e nel mondo. Sono felice di essere qui e di poter continuare a lavorare con questo club che negli anni ha fatto passi avanti importanti"