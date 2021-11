Linda, a JTV, parla poco prima di Juventus-Wolfsburg.– Loro sono una squadra solida, basta guardare la loro storia. Ma oggi penso che abbiamo le nostre possibilità, dobbiamo fare come abbiamo fatto contro il Chelsea. Mentalmente siamo cresciute molto. Dobbiamo giocare anche stasera con grande intelligenza e cercare di non prendere gol. Siamo tutte molto più responsabili".- "Oggi il livello è tanto più alto in Champions League. Il mondiale del 2019 ha fatto vedere alla gente che il calcio femminile è importante. Siamo sulla strada giusta. Chi fa la differenza? Cernoia. La vedo bene".