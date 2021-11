Dopo un inizio stagione in appannamento, che sembrava avergli tolto lo smalto messo in mostra l'anno scorso con Pirlo in panchina, ora Weston McKennie sembra essersi ritrovato, e in questo momento difficile della Juventus si sta rivelando uno dei migliori. Queste le pagelle dei principali quotidiani sportivi sul centrocampista americano in Juve-Zenit 4-2:

GAZZETTA 6,5 Viveva vicino a una base aerea e di testa va in alto: quasi gol con una zuccata. La Juve aggredisce e si vede, è più a suo agio: ruba, dialoga, prende una traversa.

CORSPORT 6,5 Sembra Alberto Tomba tra i pali stretti con uno slalom che finisce clamorosamente sulla traversa. Sfiora pure il gol di testa.

TUTTOSPORT 7 Traversa al 28' dopo averne saltati 3. Wow. Prima e dopo, alti e bassi. Ma tanta esuberanza, che altrimenti mancherebbe.