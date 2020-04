Somiglianze oltre confine. Sicuri che Max Allegri da allenatore non sia diventato il Ministro delle Finanze olandese. L'ex allenatore della Juventus, infatti, assomiglia proprio a Wopke Hoekstra come dimostra anche la foto qui sotto riportata dalla pagina Facebook "De André racconta la Serie A". Chissà cosa succederebbe se i due si scambiassero i ruoli per un po'... Intanto Allegri - quello vero - è ancora fermo come aveva annunciato dopo l'addio alla Juve. Un anno sabbatico per rilassarsi e pensare alla famiglia, poi ripartirà con una nuova avventura.