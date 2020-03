Io esigo spiegazioni sul perché in Lombardia non stiano facendo tamponi a gente moribonda a casa e Dybala, fidanzata e “un’altra persona” (sia lui e che i due asintomatici dunque), hanno fatto i tamponi. Adesso voglio sapere perché esiste una corsia preferenziale per i vip. pic.twitter.com/UKQSSo80HF — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) March 22, 2020

Selvaggia Lucarelli, giornalista e opinionista televisiva, si è scagliata sui social contro la Juve, rea di aver sottoposto a tampone i dipendenti e soprattutto i giocatori a contatto con Daniele Rugani, primo giocatore positivo al Coronavirus: "Io esigo spiegazioni sul perché in Lombardia non stiano facendo tamponi a gente moribonda a casa e Dybala, fidanzata e “un’altra persona” (sia lui e che i due asintomatici dunque), hanno fatto i tamponi. Adesso voglio sapere perché esiste una corsia preferenziale per i vip".In tanti hanno appoggiato la Lucarelli, tanti altri hanno difeso la scelta della società. "Magari pagando in forma privata si possono fare? C’è gente che si fa anche trasfusioni di sangue a pagamento per vari scopi o motivi, figuriamoci se non si può trovare un laboratorio che a pagamento faccia tamponi a chi ha i soldi", le scrive Andrea. La risposta della giornalista è eloquente: "Dove? Io chiedo e mi dicono tutti no. E poi perché allora non dovremmo saperlo tutti?". Una domanda, questa, che evidentemente non trova risposta.​