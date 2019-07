'Ritorno a casa'. Blaisepopola di sorrisi il suo profilo Instagram: il centrocampista francese è in attesa di conoscere il suo futuro, sebbene la volontà sia quella di restare a Torino. Anzi: a casa, proprio come ha scritto sui social. Abbracci e pacche sulle spalle, nelle stories il protagonista è stato l'amico e compagno di reparto Miralem Pjanic. Insomma, guardando con occhio 'virtuale', sembra che tra le parti non ci sia uno strappo in divenire o addirittura un dubbio sull'eventuale permanenza. La realtà dei fatti però racconta altro: Matuidi, con l'arrivo di Rabiot e Ramsey, si ritrova in un reparto intasato e con poco spazio per il suo estro. E la Francia (cioè, il Monaco) chiama...