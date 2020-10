Tre gol in quattro partite, e sarebbero anche quattro su quattro se non gli avessero annullato il gol contro il Verona. Alvaro Morata si è (ri)preso la Juve, facendo dimenticare l'assenza di Ronaldo e buttandola dentro ogni volta che ne ha l'occasione. Gol a raffica in campo e fuori, dove ha messo a segno la più bella tripletta della sua vita. Dopo i gemelli Alessandro e Leonardo da poco è nato anche Edoardo, terzo figlio avuto dalla moglie Alice Campello. E' lei uno dei grandi segreti di Alvaro, sempre insieme a sostenersi uno con l'altra. In occasione del compleanno di Morata - 28 anni - qualche giorno fa Alice ha voluto scrivergli una lettera speciale sul suo profilo Instagram da più di 2 milioni di follower, tra un selfie e una posa sexy.



