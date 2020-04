7









Post, storie, allenamenti, selfie e sorrisi. I giocatori della Juve passano la loro quarantena - anche - sui social. Una finestra aperta sulla loro privata per scoprire chi sono quando non scendono in campo. E anche qui, a dominare, come quando ha il pallone tra i piedi, è Cristiano Ronaldo. Il portoghese sta passando il periodo di isolamento in Portogallo a Madeira insieme alla sua famiglia dove si è trasferito dopo la partita con l'Inter, e intanto i suoi profili social sono esplosi: come riporta La Gazzetta dello Sport, CR7 è passato da 206.765.538 follower a 214.550.386 nel giro dell'ultimo mese e mezzo (+7,8 milioni dal 9 marzo, giorno in cui il calcio italiano si è fermato, fino ad oggi).



IL PROFILO - Il segreto del successo di Ronaldo sui social sono la capacità di interfacciarsi con le persone che lo seguono e la semplicità che dimostra in ogni post: da un esercizio in balcone insieme a Georgina a un gioco con i figli, passando per una challenge o uno spot pubblicitario. Cristiano re del web, dove ormai è diventato una vera e propria azienda: secondo gli esperti, un suo post vale poco meno di un milione di euro. Un incremento di circa 200mila follower al giorno, che senza giocare, segnare e far sognare i tifosi, rappresenta un risultato straordinario. Il successo dell'attaccante della Juventus sui social è dovuto anche alla sua carriera: giocare nei top club europei ha sicuramente aiutato il giocatore, che dalla "piccola" Lisbona è passato al Manchester United, club più popolare del mondo anglosassone grzie al quale ha sfondato anche in Paesi come Canada o Stati Uniti, da lì il passaggio al Real Madrid che è il club più conosciuto al mondo del quale CR7 è diventato la star e infine lo sbarco in Italia dove ha conquistato tutti i tifosi della Juve.



MESSI E GLI ALTRI - Se quando fa uno scatto in campo non lo riprendono più, anche sui social è difficile reggere il suo passo. Anzi, impossibile. Cristiano è il personaggio che ha avuto la maggior crescita di follower, vincendo la sfida - eterna - con Leo Messi: l'argentino è aumentato di 4 milioni nello stesso periodo di tempo, Neymar di 2,8 e Mbappé e Pogba "solo" di un milione. Il portoghese mette in fila tutti dietro di lui. Un selfie anziché un doppio passo, una challenge sostituisce un gol: Ronaldo comanda anche senza scendere in campo.