Ad aprile dello scorso anno, la meravigliosa Under 17 di Pedone si basava praticamente sui suoi strappi, sul suo correre e sul suo andare. Incessante. Del resto, Nikola Sekulov è questo: un velocista con la forza di uno scalatore. Ed è un 2002, e ha margini di miglioramento incredibili. Di Esposito ce n'è solo uno: ma attenzione al bianconero.



LA STORIA - Tecnica e velocità, punti di forza tipici di un talento importante. Nikola può fare la mezzala a destra e a sinistra, ma sa lavorare pure da stantuffo dietro le due punte. Ecco, un elmento che fa propendere per un'assicurazione sulla sua crescita è la decisione sull'ultimo passaggio: non è qualcosa di costruito, è una dote innata. E Sekulov ce l'ha.



NAZIONALE - E' già stato messo al centro di polemiche... 'nazionali'. Il diciassettenne è stato conteso da Macedonia e Italia, quest'ultima sempre stato il suo sogno. A maggio, agli Europei U17, era in campo con orgoglio e dedizione. Il futoro è luminoso.