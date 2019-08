da quest'anno nel giro della Primavera della Juventus, ha firmato oggi il primo contratto da professionista con il club bianconero. Ne ha dato l'annuncio lo stesso giovane talento, tramite Instagram: "Questo però voglio che sia un punto di partenza di un nuovo percorso con questa maglia e con questa società che ringrazio per avermi dato la prova concreta di aver grande fiducia in me. Infine un pensiero particolare a chi mi è stato vicino come la mia famiglia, @sekulov.teo @sekulovmite e all’avvocato @avvcesaredicintio nostro legale di fiducia, senza il cui sostegno sarebbe stato tutto più complicato".