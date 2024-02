Il giocatore, Nikola Sekulov, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la stagione che sta vivendo la Juve, soffermandosi anche su quella che è la sua volontà per il suo futuro.‘L’esordio in prima squadra è un sogno per cui sto lavorando ogni giorno. Il duro lavoro ripaga sempre,io la penso cosi. Non mollo mai di un centimetro. Vediamo come la società crede nei giovani e spero che un giorno si avveri questo mio sogno’.