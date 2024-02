Nikolaha recentemente fatto ritorno allavestendo la maglia delladi Massimo Brambilla ed ha concesso un'intervista a SkySport. Le sue parole:"Stiamo attraversando un ottimo momento nei risultati e l’obiettivo è arrivare il più in alto possibile in classifica e abbiamo fiducia. Questo ci dà ancora più forza per affrontare le avversarie"."Tornare alla Juventus per me è stata una scelta quasi naturale, la Juve per me è come una seconda casa. Conosco il mister e i compagni, ho pensato che tornare in un ambiente in cui sono cresciuto poteva essere il modo più giusto per proseguire la stagione"."L’esordio in prima squadra è un sogno per cui sto lavorando ogni giorno. Il duro lavoro ripaga sempre,io la penso cosi. Non mollo mai di un centimetro. Vediamo come la società crede nei giovani e spero che un giorno si avveri questo mio sogno".​