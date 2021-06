L'ex calciatore della Juventus, Claudio Marchisio, è intervenuto con un messaggio sui social sulla triste vicenda di Seid Visin, ex calciatore delle giovanili del Milan, morto suicida a causa del peso opprimente del razzismo: "Siamo il Paese dell’integrazione quando sei un giovane talento o quando segni il gol decisivo in una partita importante, ma che si rifiuta di essere servito al ristorante da un ragazzo di colore.

Siamo il Paese dell’integrazione quando l’atleta vince la medaglia alle Olimpiadi.

Siamo il Paese dell’integrazione che cerca improbabili origini italiane quando l’attrice che ci fa emozionare vince il Premio Oscar, ma che quando in classe con i propri figli ci sono dei ragazzi di colore storce il naso.

Io non posso neanche immaginare cosa abbia provato #SeidVisin, ma sono certo che un Paese che spinge un giovane ragazzo a fare un gesto così estremo è un Paese che ha fallito.

Pensateci quando fate le vostre battute da imbecilli, quando fate discorsi stupidi e cinici sui gommoni e sul colore della pelle, soprattutto sui social network.

Facciamo un po’ schifo. Tutti. Di centro, di destra, di sinistra."