Una partita nella partita. Che non finisce certo al novantesimo. Dusan, più di Federico, è stato oggetto di contestazione durissima da parte del pubblico del Franchi. I tifosi della Fiorentina hanno fischiato il serbo ben prima dell'inizio della gara, sin dall'approdo dell'ex numero nove sul terreno verde di gioco, anche solo per il giro di ricognizione.Inizialmente in panchina, Vlahovic è entrato al settantesimo tra fischi forti e costanti. E lì i cori, di nuovo. E nessuna reazione, ancora. Così il match si è incanalato sul versante juventino: fatica, sudore, abnegazione. Un paio di spunti dello stesso centravanti non sono andati a buon fine, il Franchi ha reagito e sfogato la paura nei fischi. A fine gara, il gesto che ha scatenato nuovamente la rivolta verbale: DV9 prova a superare i tabelloni pubblicitari e ad avvicinarsi a un tifoso. I supporters viola lo allontanano a voce, intimandogli di non avvicinarsi.Nuovamente, nuovamente. La "non risposta" di Vlahovic si fa gesto saggio: alza il braccio, saluta, sorride. E dice: "Bravi, bravi". Ferito, inevitabilmente.