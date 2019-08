Con la franchezza che lo contraddistingue, il tecnico della Juventus è entrato in tackle sull'argomento "mercato in uscita", a 20 giorni dal gong finale sulle trattative per i bianconeri. Queste le sue dichiarazioni a riguardo: "Avete in mente la rosa della Juve?. Altrimenti le scelte sembrano folli. Noi dobbiamo tagliare sei giocatori dalla lista Champions dalla rosa attuale e questo ci mette in difficoltà. Magari abbiamo in testa soluzioni, ma se il mercato non ci viene incontro inutile averle in testa. Gli ultimi 20 giorni di mercato saranno difficili per noi,, perché rischiano di rimanere fuori dalla lista giocatori di altissimo livello".Già, ma chi sono i sei esuberi di cui parla Sarri? Almeno quattro di questi appaiono evidenti e, di fatto, non resta che Paratici trovi la soluzione migliore per una cessione prima che lascino Torino. Si parte da Mattia, che è già stato a un passo dal Benfica, prima che non venissero superate le visite mediche, a detta del club portoghese. Oggi, invece, l'idea Monaco sembra la più quotata. Si passa poi a Luca, sempre più vicino al ritorno a Cagliari in prestito, dopo aver militato tra i sardi dal gennaio al giugno scorsi. A centrocampo, invece, sarà Samia lasciare i bianconeri: in Turchia lo aspetta il Fenerbahce, mentre l'Arsenal ormai può prenderlo soltanto a parametro zero, da svincolato. In attacco, invece, in uscita o almeno fuori dalla lista Champions sarà Marko, che sta recuperando da un altro grave infortunio al ginocchio, subito nel corso del prestito dello scorso anno alla Fiorentina.Restano due caselle da svuotare, le più difficili. In difesa c'è un centrale di troppo e, se sono in salita le quotazioni di Merihcome vice di Giorgio Chiellini, in caso di problemi muscolari per il capitano, il principale indiziato è Daniele come vi abbiamo raccontato su ilBiancoNero.com , l'interesse della Roma è reale e la trattativa potrebbe presto decollare. E' in attacco, però, la situazione più complicata: al momento, Paulo, Gonzaloe Mariosi giocano due posti in tre. Sempre che Paratici non decida di dare l'assalto a Mauro Icardi e, in quel caso, sarebbero in due in partenza. Dybala potrebbe prendere il posto di Neymar Jr. al Paris Saint-Germain, in un'operazione gradita a tutte le parti in causa, mentre Mandzukic ha richieste per tornare in Bundesliga, da Bayern Monaco e Borussia Dortmund in particolare. E Higuain? La Roma lo desidera, ma il Pipita non vuole lasciare la Juventus. Almeno per ora.