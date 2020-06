Il Barcellona le sta provando tutte per convincere Arthur ad accettare la Juventus e sbloccare lo scambio con Miralem Pjanic. Il brasiliano scuote ancora la testa, così il club spagnolo prova una nuova mossa: secondo il quotidiano Sport, il Barça ha fatto sapere ad Arthur che vuole cederlo a fine stagione. Il centrocampista non è un giocatore intoccabile per la società e neanche per l'allenatore Quique Setién, così gli è stato comunicato che a fine stagione verrà ceduto. Con la speranza che si convinca di prendere la strada di Torino.