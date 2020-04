Quanti rimpianti per l'Europa League del 2014. Quella che la Juventus avrebbe potuto sollevare in casa, considerando la finale allo Stadium. La corsa dei bianconeri si fermò invece nella semifinale contro il Benfica, poi sconfitto nell'ultimo atto dal Siviglia. La Juventus di Antonio Conte (retrocessa dalla Champions) ai quarti ci arrivò però convincendo: Trabzonspor ai sedicesimi, Fiorentina agli ottavi fino al doppio successo contro il Lione di Tolisso e Lacazette. Oggi, sei anni fa, il match di ritorno a Torino vinto 2-1 con la rete di Pirlo e l'autogol di Umtiti su tiro di Marchisio. La Juventus aveva già ipotecato la qualificazione con il successo di misura in trasferta all'andata.