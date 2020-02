Il 23 febbraio di sei anni fa la Juventus di Antonio Conte batteva il Torino nel derby giocato nell’allora Juventus Stadium. Quella sera fu decisivo, come tante altre volte l’Apache Carlos Tevez che alla mezz’ora mise in rete il gol decisivo ed andò ad esultare sotto la curva bianconera con una delle esultanze che sono rimaste nel cuore dei tifosi bianconeri, ovvero quella della ‘trombetta’. Il gol dell’argentino fu un vero capolavoro: palla che arriva dalla sinistra servita da Asamoah, stop non perfetto ma conclusione al fulmicotone che sorprende Padelli. Il derby della Mole va alla Juve, come spesso è capitato negli ultimi anni.