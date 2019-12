Il 18 dicembre del 2013 Fabio Quagliarella ha segnato il suo ultimo gol con la maglia della Juventus. L'attaccante napoletano andò a segno nella vittoria per 3-0 di Coppa Italia contro l'Avellino. Quella sera andarono a segno anche Sebastian Giovinco e Martin Caceres. Da quel momento in poi, Quagliarella non segnerà più fino al termine della stagione, ma porterà comunque a casa il suo terzo scudetto bianconero, l'ennesimo vinto sotto la guida di Antonio Conte.