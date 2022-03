Accostato anche alla Juve in chiave mercato, Franck Kessie sarà un nuovo giocatore del Barcellona a partire dal prossimo mese di luglio. Lo riporta Calciomercato.com, secondo cui l'attuale numero 79 del Milan si è legato al club spagnolo per i prossimi quattro anni: percepirà un ingaggio tra i 6 e i 7 milioni a stagione, bonus compresi e facilmente raggiungibili. L'ivoriano ha già completato tutti i passaggi burocratici e messo la firma sul nuovo contratto, ma naturalmente chiuderà l'annata in rossonero.