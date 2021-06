Miralem Pjanic, centrocampista del Barcellona che potrebbe però tornare alla Juventus quest'estate, ha lanciato la sua app ufficiale. Anzi, le sue due app ufficiali! La Miralem Pjanic Official App, in cui pubblica news, foto e statistiche della sua vita calcistica e non, e la Miralem Pjanic Freekick, un gioco in cui si può sfidare virtualmente il bosniaco nella sua specialità, i calci di punizione.



Questo il commento di Pjanic: "Mi piace riuscire a instaurare un rapporto senza filtri con i miei tifosi. Per questo sono felicissimo di poter lanciare questo format che mi vede coinvolto. Il calcio non sarebbe lo stesso senza tifosi e per questo anche noi giocatori dobbiamo fare la nostra parte, con un’interazione il più sincera possibile con i milioni di sostenitori che ogni giorno ci seguono da tutto il mondo".