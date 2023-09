Ci siamo quasi. Il presidente dell’Aia Pacifici l'ha annunciato e ora si avvicina il momento in cui gli arbitri spiegheranno le loro decisioni con un appuntamento fisso ogni settimana. Novità confermata ieri dal segretario generale della Figc, Marco Brunelli: "Siamo pronti a dare attuazione a un modello di spiegazione di quanto avvenuto in campo, anche con gli audio del Var. I nostri tecnici che se ne sono occupati mi dicono che sarebbe possibile in qualche settimana, io voglio essere un po’ più cauto e dico che entro ottobre saremo pronti. Sarà un prodotto totalmente Figc-Aia, stiamo valutando il modello di distribuzione, se renderlo disponibile attraverso tutte le nostre piattaforme oppure anche attraverso un supporto televisivo".