Neanche Marco Giampaolo ha avuto il coraggio di dirlo. Neanche lui, che è un uomo di sentimenti e che dovrebbe svincolarsi dalla cecità dovuta al tifo e alle antipatie tra cugini. Neanche lui, che il fascino di una grande l'ha subito, annusato, catturato e poi smarrito. E' rimasto al caldo della sua poltrona, seduto sempre in bilico e facendo un passo tutto democristiano:Sia chiaro: non è una questione di Juventus o Torino. Sarebbe tristemente capitato altrove. Sia altrettanto chiaro, poi: a nessuno fa piacere vedere un proprio giocatore, in questo caso con una storia già impostata da volto torinista, sorridere dopo aver perso un derby così atroce.Quella di Segre è stata un'ingenuità solo con il senno di poi: nell'istante in cui è stata scattata quella foto, erano semplici emozioni. Benzina del calcio. Da un uomo di sentimenti come Giampaolo, aspettarsi una risposta diversa sembrava certezza e non speranza. Peccato.