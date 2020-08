Con un emozionante video-annuncio su Instagram, Stephen Lichtsteiner ha appena detto addio al calcio giocato. All'età di 36 anni, il terzino svizzero si ritira dopo l'ultima stagione vissuta nell'Augsburg, in Bundesliga. Lichtsteiner ha militato nella Juve per 7 stagioni: arrivò dalla Lazio proprio nell'estate 2011 che pose le basi per il filone di scudetti consecutivi ancora aperto, e realizzò il primo gol nell'allora Juventus Stadium, nel 4-1 rifilato al Parma nella partita inaugurale del campionato '11-'12. Con la maglia bianconera ha visto il campo in 259 gare ufficiali.