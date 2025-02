Segnali vitali da Koopmeiners: uno Juventus-Inter che sa di investimento per il futuro

2025 Getty Images

Tra le note decisamente positive dellache batte l'Inter all'Allianz Stadium c'è ovviamente anche la prova di, tornato a vestire una maglia da titolare nel derby d'Italia dopo la panchina contro il PSV in Champions League.Il centrocampista olandese ha disputato una prova di spessore, sicuramente in crescendo. Al netto di una prima frazione di gioco con ancora qualche ombra di troppo, la prestazione dell'ex Atalanta è decisamente lievitata nella ripresa quando allineandosi al trend dei compagni è riuscito ad alzare prepotentemente i giri del motore.

La partita di Koopmeiners

I numeri di Koopmeiners contro l'Inter

45 tocchi

91% passaggi completati

5 cross

1 lancio lungo

1 tiro in porta

1 tiro fuori dallo specchio

1/1 dribbling tentati/riusciti

7/2 duelli/duelli vinti

3/2 duelli aerei/duelli aerei vinti

Koop, rimasto in campo per tutti e novanta i minuti, è anche andato vicino al goal nel segmento finale di gara, quando la sua conclusione a botta sicura è stata respinta sulla linea dall'intervento provvidenziale di Dumfries. Prima ancora ci aveva provato di testa, senza però riuscire a dare forza alla sua torsione aerea.Segnali vitali, dunque. Ed è una notizia molto importante che arriva da uno dei giocatori più chiacchierati e discussi di questa nuova Juventus targata Thiago Motta. Colui che doveva essere il fiore all'occhiello della campagna acquisti estiva bianconera, ha faticato più del dovuto a trovare la quadra all'interno dell'undici titolare, sebbene la fiducia nei suoi confronti non sia mai mancata.Contro l'Inter, seppur senza abbagliare, è arrivata una risposta solida, confortante. La sua è stata una gara contraddistinta dal grande ordine e da una soglia d'attenzione sempre molto alta. Valori da consolidare nel prosieguo della stagione e che possono fungere da solida base sulla quale costruire una seconda parte di annata da protagonista totale, ovvero quello che la Juve si aspetta e si è sempre aspettata da lui.