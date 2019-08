Il Paris Saint-Germain non è così chiuso alla cessione di Neymar Jr. in questo mercato estivo. Il club francese, però, vorrebbe evitare di cederlo al Barcellona, che a sua volta l'aveva spedito a Parigi nell'estate del 2017. Secondo quanto riportato da Sport in Spagna, per questo motivo il PSG ha offerto il brasiliano al Manchester United, ricevendo un rifiuto da parte dei Red Devils in risposta. Un segnale per tutte le altre big d'Europa interessate a lui, dal Real Madrid alla Juventus.