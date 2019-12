Compagni e avversari lo guardavano dal basso all'alto. Rigorosamente a bocca aperte. Qualcuno avrà pensato avesse le molle per saltare 71 cm, considerando anche i suoi 1,85 m d'altezza, Ronaldo nell'azione del gol alla Sampdoria è arrivato a 2,56 metri. Pazzesco. La forza fisica e mentale di Cristiano è tutta lì, in quel colpo di testa.- Non solo, per l'attaccante del Barcellona (alto 1,70 cm) arriva anche la beffa: con il gol di Marassi, infatti,. Cristiano aggancia così il primato dell'argentino. E lo guarda dall'alto al basso.