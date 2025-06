Gazzetta - Ben Seghir o Mikey Moore: la Juventus valuta un 'vice Yildiz'

Getty Images

La Juventus con e senza Yildiz

Con e senza, cambia tutto per la Juventus . Il match dell'altra sera contro il Manchester City lo ha ribadito ancora una volta, ad oggi il giovane turco è il vero elemento imprescindibile della squadra bianconera, che senza di lui perde molto in termini di imprevedibilità, fantasia e talento, finendo per faticare molto di più nel trovare i colpi giusti per far male agli avversari.I numeri parlano chiaro, come scrive La Gazzetta dello Sport: con Yildiz titolare la Vecchia Signora ha una media di 2,08 punti, 1,73 goal fatti e 0,73 subiti a match, senza di lui scende a 0,86 punti, 1,29 goal fatti e 1,86 subiti. Il classe 2005 è il bianconero con più presenze totali (51) e il terzo della rosa, dietro a Michele Di Gregorio e Manuel Locatelli, per gettoni da titolare (40). Con Igor Tudor una sola volta non era partito dall'inizio, con il Parma, nella partita che ha coinciso con l'unica sconfitta del nuovo corso. Con Thiago Motta una sola volta è rimasto 90 minuti in panca, a Firenze, ed è finita con un netto 3 a 0 per la Viola (disfatta che è costata la panchina al tecnico italo-brasiliano).

Juventus su Seghir e Moore

Tutte riflessioni che hanno indotto la Juventus anche a trovare qualche alternativa - valida - a Yildiz, per non farsi trovare impreparata nel momento in cui non fosse a disposizione o avesse semplicemente bisogno di rifiatare. I nomi individuati da Damien Comolli, a cui piace scandagliare il mercato giovane, sono quelli di: il primo - marocchino, vent'anni come Yildiz, nell'ultima stagione con il Monaco ha giocato 45 partite e segnato 9 goal; può stare in fascia oppure sulla trequarti ma sa fare pure l'attaccante. Ha un contratto fino al 2027 e il cartellino costa una trentina di milioni.Moore invece è più giovane (17 anni), ha esordito in Premier a 16 anni e ha appena vinto l'Europa League con il Tottenham, attirando le attenzioni di United e City. Ha fantasia e duttilità, nasce ala sinistra ma sa adattarsi. Il suo contratto scade nel 2027 e gli inglesi chiedono almeno 20 milioni. Resiste infine la candidatura di Jadon Sancho, più ala che trequartista (ma non è da escludere che Igor Tudor passi al 3-4-3), meno giovane (25) e con richieste economiche alte, che la Juve considera un'alternativa a Francisco Conceição.





