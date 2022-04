A più di 10 giorni di distanza dalla tragica eliminazione dell'Italia dai prossimi Mondiali in Qatar, in tanti continuano ad esprimere il loro pensiero a riguardo. Fra questi ha voluto dire la sua anche l'ex centrocampista del Milan Clarence Seedorf, intercettato ai microfoni di Rai Sport, ha dichiarato di essere dispiaciuto per la mancata partecipazione degli Azzurri.



'Fa male, non me l'aspettavo. Bisogna riflettere su cosa non sta andando bene. La Nazionale italiana ha comunque un gruppo giovane, che può crescere e farsi sentire a livello internazionale nei prossimi anni'.