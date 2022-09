Clarence, a Prime, parla così di Allegri: "Per me l'allenatore ha sbagliato nel dire che questa partita non era decisiva. Anche quando parla con la stampa, il tecnico manda dei messaggi ai propri giocatori e se dici che una partita non è decisiva magari loro possono vedere quell'affermazione come un alibi e in campo non mettono l'anima. L'allenatore deve sempre dare un segnale di forza. Io ad esempio non ho mai sentito un Ancelotti o un Lippi apparire dubbiosi prima di un match importante, perchè anche se sei in difficoltà questo sarebbe un segnale negativo".