'Secondo tempo - La storia di Simone Muratore', il nuovo prodotto di Juventus Creator Lab disponibile su DAZN

“Secondo tempo - La storia di Simone Muratore”: esce su #DAZN il nuovo Original dello Juventus Creator Lab. La ex giovane promessa bianconera ha dovuto dire addio al calcio giocato a soli 23 anni per una rara forma di tumore cerebrale. Il comunicato della“Secondo tempo – La storia di Simone Muratore” è il nuovo Original dello Juventus Creator Lab, disponibile, in Italia e in selezionati mercati esteri, a partire da oggi, giovedì 24 aprile, in esclusiva su DAZN.Racconta un viaggio toccante, complesso e profondamente umano: quello di Simone Muratore, giovane talento del calcio italiano cresciuto nel settore giovanile della Juventus, la cui carriera da calciatore è stata segnata e arrestata da un evento improvviso.

La storia di Simone Muratore va oltre il pallone. È il racconto di un sogno interrotto da una diagnosi brutale – un neurocitoma al ventricolo sinistro – che lo ha costretto a fermarsi a soli 23 anni. Dopo un percorso riabilitativo, Simone ha provato con tutte le sue forze a tornare in campo e ripartire da dove aveva lasciato, senza però riuscire a percepire le stesse sensazioni. Ma si sa, nel calcio dopo un primo tempo ce n’è sempre un secondo da disputare, con la stessa ambizione e la medesima determinazione. Così, a partire da questa stagione, Simone è diventato un collaboratore tecnico del settore giovanile bianconero: ruolo nel quale, sfruttando la sua esperienza passata, ha la possibilità di trasmettere passione e valori ai ragazzi che, come fatto da lui tredici anni fa, varcano i cancelli dell’Allianz Training Center di Vinovo per la prima volta.“Secondo tempo” non è solo una produzione sportiva: è un tributo alla trasformazione, alla forza di reagire con tenacia all’imprevedibilità della vita, ricalibrandone con profonda dignità le priorità.È un ritratto intimo di Simone, che celebra la sua resilienza senza però scivolare nella commiserazione. Un secondo tempo che non è esclusivamente dedicato al calcio, ma è anche dolcemente arricchito dal tempo passato con familiari e amici, tra allenamenti e partite. E quotidianamente Simone scopre che il calcio può essere altrettanto significativo anche senza gli scarpini, diventando così un mezzo per continuare a sognare.Con il prezioso contributo della sua famiglia, dei suoi amici più cari, di chi ha rappresentato e vissuto - come ha fatto e sta facendo lui - il settore giovanile della Juventus e dello stesso Simone, l’opera dà voce a un’esperienza che può insegnare molto a tutti, non solo agli sportivi.Il messaggio è chiaro: la fragilità non è una debolezza, ma una verità da accogliere. E scegliere di non arrendersi, di continuare ad amare ciò che si fa, anche se in modo diverso, è una potente forma di coraggio.GUARDA ORA "SECONDO TEMPO"