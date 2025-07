Seconde squadre, dopo l'Inter può arrivarne un'altra

Getty Images

L’Inter è pronta a lanciare la sua squadra Under 23, diventando così il quarto club di Serie A ad adottare questo modello, dopo Juventus, Atalanta e Milan. Un passo importante per il futuro del club nerazzurro, che punta a valorizzare i giovani talenti all’interno di un contesto competitivo come la Serie C.Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, anche la Roma si starebbe muovendo in questa direzione. Il club giallorosso ha avviato un progetto per creare una propria seconda squadra, con l’obiettivo di debuttare già nella prossima stagione. Sarebbe un passo strategico per agevolare il passaggio dei giovani dal settore giovanile alla prima squadra, evitando prestiti all’estero o in squadre minori.

La società capitolina avrebbe già previsto un budget iniziale compreso tra i 15 e i 20 milioni di euro, con una stima di spese annue intorno ai 3 milioni. Un investimento significativo, che dimostra la volontà della Roma di puntare con decisione sulla crescita interna dei propri talenti.Con l’entrata in scena di Inter e Roma, il sistema delle seconde squadre in Italia sembra finalmente prendere piede, avvicinandosi al modello già collaudato da tempo in Spagna e Germania.