Dopo la Juventus, c'è un nuovo club di Serie A pronto a inaugurare la propria seconda squadra Under 23 in Serie C. Il nuovo proprietario della Fiorentina, Rocco Commisso, ha infatti incontrato oggi il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, e il segretario Emanuele Paolucci attraverso il manager Joe Barone, suo braccio destro nell'amministrazione del club viola. Barone ha poi affermato: "Quella di oggi è stata un'esperienza abbastanza positiva per capire come funziona la Lega Pro, anche per capire le seconde squadre e per vedere il futuro della Fiorentina".