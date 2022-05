Come racconta Gazzetta, la breve storia della Juventus Under 23 già così è una storia di successo, non tanto per la coppa di Serie C vinta nel 2020, quanto per essere diventata un ingranaggio importante del club. "Il salto dalla Primavera a un grande club di A è troppo grande, la Juve coi giovani è favorita perché può testarli in un campionato vero", le parole di Allegri. Era l’idea alla base della creazione delle squadre U23, su cui si erano trovati d’accordo molti club: poi però solo a Torino hanno seguito la strada.