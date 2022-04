A TMW, il presidente della Lega Pro Ghirelli ha parlato delle seconde squadre: "La novità è la presa di posizione del presidente della Lega di A. È la prima volta che si affronta e si pone il problema delle seconde squadre in questi termini. A Lorenzo Casini ne va dato atto. Noi siamo disponibili a discutere anche sulle modifiche da apportare per arrivare a un equilibrio: per esempio se riguardano la valorizzazione ulteriore dei giovani non c'è alcun problema. Però un tavolo di discussione va aperto su diversi temi".