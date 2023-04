Quattrocentoventisei partite dopo, ilsi è creato più di una panchina con giocatori nati e pasciuti in casa, tra gli oltre venti campi di Valdebebas. In conferenza stampa, Allegri ha tirato fuori un esempio non esattamente banale: le seconde squadre non sono solo motivo di vanto quando vien fuori un calciatore di livello. Sono - a tutti gli effetti - degli asset da sfruttare,E non più lanciati verso il professionismo.non ci saranno contro la Lazio perché l'obiettivo era dare contenuti e qualità alla squadra di, così da consolidare la posizione nella prossima Serie C. Del resto, se la Juve Next Gen dovesse retrocedere, verrebbe interamente meno il progetto, non ci sarebbe la possibilità di iscrivere la squadra in Serie D. Da regolamento. Ecco che Max ne ha approfittato per una sorta di invito generale, anche perché il progetto seconda squadra per ora è esclusiva Juventus. "Mi sono fatto tirare fuori delle caratteristiche di Barcellona e Real, più vicini a noi. Ho visto le presenze del Real, credo che Carvajal abbia 101 partite nella seconda squadra.Gli altri? 111 gettoni per Nacho. 68 gare ufficiali per Carvajal. 30 per il Pajarito Valverde, micidiale. 36 per il giovane Rodriguez (2004) e 89 per Diaz. Non male.Niente male anche per i blaugrana, che alle spalle di Ter Stegen, come secondo e terzo portiere hanno deciso di avere due ragazzi della cantera come Pena e Tenas (137 partite in due nella squadra B).Sergi Roberto è primatista con 106 gettoni, mentre Busquets, Gavi e Torre si sono limitati a 2 e 3 presenze.Le stesse di Ferran, cresciuto però al Valencia B. Insomma: le prove ci sono, basta andare... oltre il confine.