Come si trasformerebbe la Juventus con l'aggiunta di? Nelle amichevoli estive, Massimiliano Allegri ha iniziato con il 3-5-2 della stagione precedente,. Secondo la visione di Cristiano Giuntoli, supportata dall'allenatore livornese,, rendendo la Juventus più imprevedibile ed efficace, specialmente contro difese chiuse. In certo modo, si potrebbe paragonare a quello che si attendeva (e in parte è stato realizzato, ma solo a tratti) da Angel Di Maria nella stagione 2022-23. Mentre Berardi non sarà l'equivalente di Di Maria, condivide una propensione a giocare sulla fascia sinistra e uno stile di gioco simile.Come racconta La Gazzetta dello Sport, non è difficile immaginare che in alcune partite o quando necessario, Allegri possa adottare un tridente formato da, passando dal 3-5-2 al. Questo trio, composto da Domenico e dai due ex giocatori della Fiorentina, è molto interessante: Berardi contribuirebbe con creatività e abilità, Vlahovic con istinto assassino in area di rigore e gioco di sponda, mentre Chiesa porterebbe velocità e potenza nelle avanzate con palla al piede.. Va sottolineato che nella scorsa stagione, Allegri ha avuto poche occasioni per sfruttare un tridente a causa dei frequenti infortuni dei suoi attaccanti di punta. Pertanto, ha cercato (e trovato) stabilità ed equilibrio nel 3-5-2.E allora, con l'assetto attuale, dove si inserirebbe? Esistono varie soluzioni fantasiose, ma la più probabile vedePotrebbe avere la libertà di allargarsi sulla destra, agevolando gli inserimenti del terzino (Weah) o del centrocampista interno (Pogba, se in buone condizioni fisiche). Questo ricorda un po' quantoha fatto dalla parte opposta durante i test estivi.