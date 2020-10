La seconda ondata di coronavirus che sembra prospettarsi, con la diffusione del Covid-19 anche nel mondo del calcio, potrebbe avere effetti anche sugli Europei del 2020, che sono stati rinviati al 2021 causa pandemia e sono in programma dall'11 giugno all'11 luglio, in dodici città europee tra cui Roma. Come riportato da L'Equipe, ci sono molti problemi che potrebbero pregiudicare lo svolgimento del torneo: ​la salute dei giocatori, lo svolgimento effettivo delle partite, l'accoglienza degli spettatori, il trasporto e le regole sulla quarantena attualmente in vigore.