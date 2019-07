Piano piano, le porte della stagione in arrivo si stanno spalancando. Dagli acquisti alle prime sgambate alla Continassa, passando per i due match di Europa League, la nuova avventura della Juventus può dirsi cominciata. Così, nulla come la presentazione delle divise ufficiali può far proiettare tifosi e giocatori verso l'anno che verrà. Perch​é, come il vestito migliore per la serata migliore, non possono che far piacere a chi le indossa e a chi le compra negli store. Anche, quindi, a Miralem Pjanic, che nelle sue Instagram stories non ha perso tempo per pubblicare la sua numero 5.