Un lungo articolo del The Guardian ha fatto il punto sulla situazione bianconera, tra campo e inchieste, tra passato, presente e futuro, toccando vari aspetti e sentendo diverse voci. Ecco l'intervento di Alessio, ex dirigente della Juventus.“La pandemia è stata una tragedia per tutti. Ma per chi aveva giocato un po' con il destino, ha creato enormi difficoltà. I nodi sono venuti al pettine".- Ma perché la Juve è stata più colpita di altri club? Un po' perché è il club più noto e, soprattutto, perché è quotata in Borsa: "È un vero ingombro dover lavorare in un club quotato in borsa. Tutte le altre società calcistiche che non sono società quotate in borsa hanno una maggiore libertà di azione, e un grosso vantaggio, rispetto a quelle che lo sono”.