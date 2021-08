E non solo. Come scrive Tuttosport: "E come se non bastasse, a rendere ancor più curiosa e paradossale la situazione, ci si è messo il tweet di Georgina (la compagna di Cristiano) in difesa del giornalista-amico di famiglia che aveva lanciato il presunto scoop del forte pressing di Ancelotti per CR7. Insomma, ce n’è per tutti i gusti. Si attende solo che finisca il mercato per capire il finale di questa storia (occhio allo United e al City). O che Ronaldo si esponga in prima persona per confermare la Juventus, oltre che per smentire il Real Madrid".