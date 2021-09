Il procuratore Beppe Bozzo, dalle colonne di Tuttosport, ha detto la sua sul futuro di Dusan Vlahovic, obiettivo di mercato della Juventus: "Se Vlahovic andrà via non sarà per stare in Italia. A parte il fatto che Commisso ha le potenzialità per trattenerlo: la Fiorentina può essere la sorpresa del campionato e far sì che Vlahovic resti. Altrimenti credo che se lascerà la Viola, difficilmente resterà in Italia".