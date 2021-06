"Se arriva Conte, ce ne andiamo!". Sarebbero state queste le parole dello spogliatoio del Real Madrid, indirizzate ovviamente a Florentino Perez. Secondo quanto riportato dal Times, il presidente aveva effettivamente avviato una trattativa con l'allenatore ex Juventus e Inter. Perché è stata interrotta? Dieci giocatori lo hanno contattato per fargli presente la posizione della squadra: in caso di arrivo di Conte, quei 10 avrebbero scelto altre strade per la propria carriera. Tra questi potrebbe esserci anche Sergio Ramos, che nel 2018 aveva allontanato ogni ipotesi di vedere Conte sulla panchina della nazionale spagnola...