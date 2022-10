Nel derby contro il Torino la Juventus si gioca tanto, soprattutto la possibilità di risalire, di far scoccare una scintilla in grado di diventare fiamma per riaccendere l'entusiasmo bianconero. Il ko contro il Milan e quello contro il Maccabi - sempre per 2-0 - sono alle spalle, ma riempiono di paure i muri della Continassa. Solo una vittoria può scacciarle. E dopo il mini-ritiro, la Juve riparte oggi da Torino, in casa del Toro, chiamata a dimostrare di aver compreso nella sua pienezza il disastro che sta firmando da nove turni di campionato a questa parte e quattro partite di Champions League. La situazione è grave, i giochi sono già quasi chiusi e il destino non è più nelle mani bianconere, in Champions e non solo."Il problema, però, è lo scenario opposto: quello che si concretizzerebbe qualora Vlahovic e compagni dovessero nuovamente fallire", scrive Tuttosport. Che prosegue: "è giusto ricordare che le recenti parole del presidente Andrea Agnelli sulla solidità delle gambe della panchina su cui siede Allegri dovrebbero comunque consentire al tecnico livornese di non andare incontro a clamorosi capitomboli. Dunque, anche in caso di ko contro il Torino non finirebbe a terra Max, anche se la terza sconfitta di fila non andrebbe giù liscia come un sorso d’acqua pura di montagna.Tra l’altro, stavolta tutta la rosa ha già i propri effetti personali con sè per cui i giocatori non dovrebbero tornare a casa come successo dopo il ko con il Maccabi". Tra paure e problemi, ma con tanta voglia di rinascita la Juve aspetta di conoscere il suo futuro contro il Torino.