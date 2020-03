La Juventus potrebbe cambiare qualcosa in attacco in vista della prossima stagione. L'indiziato numero uno a lasciare i bianconeri è Gonzalo Higuain, che nonostante la presenza del suo mentore Maurizio Sarri in panchina, nelle ultime partite ha anche perso il posto da titolare. Porte girevoli nell'attacco bianconero, se Higuain dovesse lasciare la Juve l'obiettivo numero uno è un altro argentino, secondo Tuttosport: Mauro Icardi. Vero e proprio pallino di Paratici, Icardi è in prestito dall'Inter al Psg che ha un diritto di riscatto di 70 milioni.