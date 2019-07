di Alessio Salerio

Qualcosa è cambiato in questi ultimi giorni per la Juventus nei confronti di Paulo Dybala. La sua conferma per la prossima stagione, in cui cercare il pronto riscatto con Maurizio Sarri dopo la grande delusione della scorsa, sembrava ormai definita, anche dopo le parole della Joya, che ha affermato di voler proseguire la propria avventura in bianconero. L'idea Romelu Lukaku, però, si è fatta sempre più concreta, al pari della volontà del club di raggiungere un'ampia plusvalenza con la sua cessione per una cifra intormo ai 100 milioni di euro. In attesa di capire se Dybala sarà destinato all'addio alla Juventus, come a oggi appare probabile, resta da definire chi potrà vestire, in tal caso, la sua maglia numero 10. Un numero storico, anche e soprattutto in casa bianconera, che però al momento non sembra avere un possibile un erede se l'argentino dovesse lasciare Torino. DA BERNA AL MERCATO - L'unica possibilità reale tra i calciatori attualmente in rosa porta a Federico Bernardeschi, che, al momento del suo arrivo alla Juventus dalla Fiorentina nell'estate del 2017, aveva dichiarato di voler vestire un giorno la maglia numero 10, "accontentandosi" in quel momento della 33 per lasciare spazio a Dybala. Altrimenti, gli occhi dei bianconeri devono spostarsi sul mercato. Difficile che Federico Chiesa, in caso di addio ai viola in estate per un discusso trasferimento a Torino, possa vestire subito una maglia tanto importante. I sogni "da 10", però, non mancano: dal ritorno di Paul Pogba, che vestì il dieci prima di trasferirsi al Manchester United nell'estate del 2016, agli obiettivi Isco del Real Madrid e Christian Eriksen del Tottenham, si tratta di tre nomi papabili per il numero oggi di Dybala.