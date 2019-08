Leonardo non molla Gianluigi Donnarumma. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il Psg starebbe tentando l'affondo per portare in Francia il portiere classe '99. Un affondo costoso, da almeno 50 milioni di euro, che avrebbe però altri sviluppi sul mercato. Il Milan si troverebbe quindi senza il numero "1" e ritornerebbe così a vagliare le alternative: Navas e Lunin del Real Madrid, ma anche Mattia Perin. Il portiere della Juventus, dopo il Benfica ed i tentativi del Monaco, potrebbe quindi accasarsi in rossonero qualora Donnarumma partisse verso Parigi.