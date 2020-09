1









Porte girevoli sulle fasce della Juventus. La sinistra, in particolare. Perché oltre a Luca Pelligrini - diretto verso il Genoa dopo l'esclusione dalla lista dei convocati per la gara con la Sampdoria - potrebbe partire anche Mattia De Sciglio, che in tre stagioni non ha ancora convinto del tutto la dirigenza bianconera. Secondo quanto riporta Sky Sport, se la Juve dovesse vendere il terzino sinistro potrebbe tornare su Emerson Palmieri, per il quale il Chelsea apre a un prestito con diritto di riscatto.